Ritrovati dopo 30 anni i brogliacci dell’inchiesta Mafia e appalti | Erano a terra negli archivi e ricoperti di polvere

un angolo dimenticato di un archivio polveroso, nascosti tra file di pratiche ormai inattive. Questo ritrovamento, dopo oltre trent’anni, rappresenta una scoperta preziosa per ricostruire un capitolo oscuro della lotta alla criminalità organizzata e svelare i retroscena di un’inchiesta che aveva scosso l’Italia. La storia di Mafia e appalti torna a galla, pronta a rivelare dettagli sconosciuti e a riaccendere il dibattito sulla legalità nel settore degli appalti pubblici.

Le intercettazioni erano state effettuate negli anni ’90 per indagare sulle infiltrazioni di Cosa Nostra nel settore imprenditoriale e, in particolare, nelle aziende già appartenenti al Gruppo Ferruzzi. Oltre trent’anni dopo i militari del Gico della Guardia di Finanza di Caltanissetta, su delega della locale Dda, hanno ritrovato – nella tarda mattinata di giovedì 3 luglio – i brogliacci della nota inchiesta “ Mafia e appalti “. Erano in “ quattro buste di colore giallo ancora recanti i timbri della Guardia di Finanza apposti nel 1992? e sono stati trovati “ricoperti di polvere e lasciati a terra in archivi da tempo non utilizzati”, come spiega in un comunicato stampa il Comando provinciale di Caltanissetta delle Fiamme gialle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it