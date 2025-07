alice neri la storia del femminicidio e il funerale a tre anni dalla morte della 32enne

La tragica storia di Alice Neri, vittima di femminicidio a soli 32 anni, ha sconvolto tutta la comunità di Ravarino. Dopo tre anni di dolore e attesa, si è finalmente celebrato il suo funerale, portando alla luce ancora una volta l’urgenza di combattere ogni forma di violenza di genere. La sua vicenda ci invita a riflettere e a non abbassare mai la guardia contro questa piaga sociale.

La storia di Alice Neri è una vicenda drammatica, lacerante, un ennesimo femminicidio che purtroppo non smette di colpire le cronache e la sensibilità collettiva. Questa è stata particolare per l’accanimento nei confronti della vittima. A quasi tre anni dalla morte, la comunità di Ravarino (Modena) ha finalmente potuto dare sepoltura alla 32enne trovata senza vita nella sua auto carbonizzata a Fossa di Concordia nella notte tra il 17 e il 18 novembre 2022. Funerale di Alice Neri: “Una tragedia ingiusta”. La bara, decorata con rose bianche e porpora, è stata salutata da un lungo applauso. Poi un silenzio carico di emozione, come accade quando le parole non bastano più a colmare il vuoto lasciato da questo femminicidio. 🔗 Leggi su Dilei.it