LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Milan vince lo sprint intermedio

Segui in tempo reale la tappa di oggi del Tour de France 2025, con il cuore che batte per ogni scatto e tentativo di fuga. Milan si aggiudica lo sprint intermedio a La Motte-au-Bois, mentre i corridori si preparano ad affrontare sfide cruciali come il Mont Cassel. Resta con noi per aggiornamenti continui, emozioni e sorprese: la corsa è appena iniziata e il traguardo è ancora lontano!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:38 Il prossimo ostacolo da affrontare è il Mont Cassel, quarta categoria di 1,8 chilometri al 3,8%. 15:36 Matteo Vercher (Team TotalEnergies) esce dal gruppo e prova a rilanciare la sua azione. 15:34 Jonathan Milan(Lidl-Trek) vince lo sprint intermedio di La Motte-au-Bois. 15:33 I corridori si avvicinano allo sprint intermedio di La Motte-au-Bois. 15:30 Siamo a 100 chilometri dal traguardo. 15:29 Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) si è staccato dal gruppo. 15:27 La velocità media aggiornata è di 45,5 kmh. 15:24 Il gruppo recupera i quattro al comando e torna compatto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Milan vince lo sprint intermedio

