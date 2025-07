Ritirato l’emendamento sul rincaro dei pedaggi autostradali Schlein | Indecente scaricabarile

Impegnata a difendere gli italiani da ulteriori gravi oneri, Elly Schlein sottolinea la vittoria contro l’emendamento sulla tassa alle vacanze. La leader del Pd ribadisce che il nostro Paese merita soluzioni concrete e giuste, non scaricabarile o aumenti ingiustificati. La battaglia prosegue: ora, più che mai, è fondamentale che Giorgia Meloni ascolti le richieste dei cittadini e si impegni a tutelare il loro diritto alla spensieratezza e al benessere.

“Siamo riusciti a ottenere pochi minuti fa il ritiro ufficiale dell’emendamento con cui il Governo ha provato ad istituire la nuova Tassa Meloni sulle vacanze degli italiani”. Ad annunciarlo, nel pomeriggio di sabato 5 luglio, la segretaria del Pd Elly Schlein. “L’indecente scaricabarile di queste ore tra le forze di maggioranza che solo ieri lo avevano depositato tutte insieme non ci interessa. Quello che chiediamo ora è che Giorgia Meloni si impegni a non presentare più l’ aumento dei pedaggi per gli italiani nemmeno sotto altre forme, anche nei prossimi provvedimenti. E se ci riproveranno, li fermeremo di nuovo”, ha detto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it