Lago di Garda preso d’assalto da 18 milioni di turisti in quattro mesi Legambiente lancia l’allarme

Il Lago di Garda, gioiello italiano affacciato sulle acque cristalline e circondato da paesaggi incantati, sta vivendo un vero e proprio esodo record: 18 milioni di turisti in soli quattro mesi. Un successo strepitoso che però porta con sé conseguenze preoccupanti: strade intasate, difficoltà per residenti e lavoratori. Legambiente alza la voce contro l’overtourism, lanciando un allarme fondamentale per preservare l’equilibrio di questo patrimonio unico. È tempo di agire prima che il suo fascino si perda.

Peschiera del Garda, 5 luglio 2025 – Numeri da capogiro, strade intasate e lavoratori e residenti in difficoltà . Il lago di Garda è sempre più vittima del suo stesso successo e dell’apprezzamento che riscuote a livello nazionale e internazionale. Legambiente, con la sua Goletta dei Laghi, oggi a Peschiera del Garda, durante un incontro pubblico, ha dichiarato guerra all’ overtourism: un fenomeno che rischia di compromettere l’equilibrio del Benaco nelle tre regioni su cui esso si estende ovvero la Lombardia, il Veneto e il Trentino. I dati parlano chiaro: 18 milioni di presenze turistiche nei soli quattro mesi estivi, a fronte di appena 190mila residenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lago di Garda preso d’assalto da 18 milioni di turisti in quattro mesi, Legambiente lancia l’allarme

