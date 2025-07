Biasin rivela | Telefonata Calhanoglu-Lautaro? A me risulta questo…

Fabrizio Biasin svela nuovi retroscena sulla situazione in casa Inter, sollevando dubbi e curiosità tra i tifosi. Tra le tante voci di mercato, il giornalista mette in discussione alcune indiscrezioni, lasciando spazio a interrogativi sul futuro di Hakan Calhanoglu e su una possibile telefonata con Lautaro Martinez. Ma cosa c’è di vero? Scopriamo insieme le sue parole e le ultime novità sul club nerazzurro.

Fabrizio Biasin, il giornalista ha parlato così della situazione in casa Inter e del futuro di Hakan Calhanoglu: le sue parole. Fabrizio Biasin, il giornalista, ha espresso le sue opinioni riguardo alla situazione attuale in casa Inter e al futuro di Hakan Calhanoglu. Ecco le sue parole. LE PAROLE DI BIASIN – «Escono indiscrezioni ogni secondo, io non so quanto vere: mi sembra un buttare lì la propria. Per esempio a me non risulta del contatto Calhanoglu-Lautaro, non credo che si siano sentiti. Adesso vale un po’ tutto: io aspetto che si metta un po’ di ordine per approcciare la nuova stagione e per lasciare spazio al mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com