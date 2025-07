Juventus Comolli puntella il centrocampo | occhi su Bissouma

Con l’ufficialità di Jonathan David, la Juventus si prepara a rinforzare il centrocampo, puntellato da occhi attenti su Bissouma. La sessione di calciomercato entra nel vivo, tra partenze di Douglas Luiz e Weah e nuovi nomi emergenti come Morten, che potrebbero fare al caso dei bianconeri. Comolli ha il compito di trovare i tasselli giusti per continuare a competere ai massimi livelli.

Con l’ufficialità di Jonathan David è iniziata ufficialmente la sessione di calciomercato bianconera che ora dovrà riflettere su diversi profili prima di affondare il colpo necessario per rinforzare il centrocampo bianconero. In due, Douglas Luiz e Weah, sarebbero pronti a dire addio alla squadra ed è per questo motivo che Comolli dovrà trovare un valido sostituto. Negli ultimi giorni diversi nomi sarebbero saliti a galla, come quello di Morten Hjulmand, ex Lecce, ma il costo di 40 milioni di euro da versare nelle casse dello Sporting potrebbe essere esagerato. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Comolli sarebbe alla ricerca di un profilo interessante per il rapporto qualità-prezzo e questo porterebbe al nome di Yves Bissouma, centrocampista attualmente al Tottenham. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Comolli puntella il centrocampo: occhi su Bissouma

In questa notizia si parla di: comolli - centrocampo - juventus - puntella

Mercato Juve, Comolli pesca in Francia: nuovo nome per il centrocampo del futuro! Chi è l’ultima idea dei bianconeri - La Juventus si prepara a rivoluzionare il suo centrocampo con un colpo a sorpresa dalla Francia. Comolli, talent scout bianconero, avrebbe individuato un profilo promettente per il futuro della squadra, puntando su Neil El Aynaoui, classe 2001.

Juventus, ufficiale il rinnovo di Miretti: i dettagli.

Tuttosport - Comolli cerca un dt per la Juve entro il raduno: le ultime - L'arrivo di Jonathan David è il primo di diversi tasselli sul mercato della Juventus. Si legge su ilbianconero.com

Conceicao Juventus, Comolli non molla la presa: pressing sul Porto per lo sconto sul riscatto, sullo sfondo c’è già questo piano B - Conceicao Juventus, Comolli non molla la presa: pressing sul Porto per lo sconto sul riscatto, sullo sfondo c’è già questo piano B in casa bianconera Damien Comolli, direttore generale della Juve, sta ... Come scrive juventusnews24.com