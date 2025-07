Si tuffa nel lago e batte la testa sul fondale troppo basso | grave un 25enne rischia la paralisi

Un gesto apparentemente innocuo può cambiare per sempre la vita. Un giovane di 25 anni, vittima di un incidente durante un tuffo nel lago Maggiore a Dormelletto, ora lotta tra la vita e il rischio di paralisi. Questa tragedia ci ricorda quanto sia importante rispettare le regole di sicurezza in acqua. Continua a leggere per scoprire come prevenire simili incidenti e tutelare la nostra incolumità.

Un giovane di 25 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Maggiore di Novara dopo che nella serata di ieri, venerdì 4 luglio, intorno alle 20 è rimasto ferito dopo essersi tuffato nelle acque del lago Maggiore a Dormelletto, nel Novarese. A quanto si apprende, ha battuto la testa sul fondale troppo basso e ora rischia la paralisi agli arti inferiori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

