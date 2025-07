Calciomercato Napoli nuova cessione per Cajuste! Accordo con il Besiktas per il prestito Le cifre

Il calciomercato del Napoli si fa sempre più dinamico, con una nuova cessione che tiene banco: Cajuste passa in prestito al Besiktas. Un’operazione strategica che testimonia la volontà della club partenopeo di riorganizzare la rosa per affrontare al meglio la stagione. Mentre si avvicinano le ultime trattative per Noa Lang e Sam Beukema, il mercato azzurro si conferma al centro delle attenzioni, pronto a sorprendere ancora.

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato estivo, tra operazioni in entrata e uscite strategiche. Mentre si avvicinano alla chiusura le trattative per Noa Lang, esterno offensivo del PSV Eindhoven, e per il difensore centrale Sam Beukema del

Cessione Cajuste, il Besiktas bussa alla porta Il club turco ha offerto al Napoli il prestito del calciatore a 1 milione + 6,5 di riscatto: può diventare obbligo a a certe condizioni

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, Jens Cajuste avrebbe ricevuto l'interesse del Besiktas Il club turco ha offerto al Napoli il prestito del calciatore a 1 milione + 6,5 di riscatto: può diventare obbligo a

