Calhanoglu il Galatasaray fa la prima offerta! La risposta dell’Inter

Hakan Calhanoglu potrebbe presto tornare in Turchia: il Galatasaray ha già presentato la prima offerta all’Inter, scatenando una vera e propria corsa di mercato. Con il desiderio del centrocampista di rientrare a Istanbul, i nerazzurri si preparano a valutare questa possibile cessione. La trattativa è calda e apre nuovi scenari per il futuro del calciatore e delle due squadre coinvolte. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti più recenti.

Hakan Calhanoglu potrebbe presto lasciare l’Inter. Il Galatasaray ha dato inizio alla trattativa con il club nerazzurro, secondo Orazio Accomando è arrivata già la prima offerta. MOMENTO – Hakan Calhanoglu lascerà quasi sicuramente l’ Inter. Il club non chiuderebbe ad un’eventuale permanenza, ma la posizione del calciatore è chiara ed è stata ribadita in un recente incontro. Il centrocampista vuole tornare in Turchia e vivere ad Istanbul, dove il Galatasaray si è già mosso per esprimere il desiderio del capitano della nazionale di Vincenzo Montella. Fino a poco tempo fa si trattava solo di voci, adesso c’è qualcosa di più concreto per cui cominciare a pianificare il prossimo futuro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu, il Galatasaray fa la prima offerta! La risposta dell’Inter

