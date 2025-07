WiiU Rilasciato Stroopwafel 1.3 | Il Successore di iosuhax

Scopri Stroopwafel 13, il nuovo capolavoro che rivoluziona il mondo Wii U! Successore di iosuhax, Stroopwafel si basa sul codice SALT, offrendo un potente framework open source ricco di funzionalità avanzate e miglioramenti significativi. Progettato per gli sviluppatori, permette di modificare e ampliare le potenzialità dell’IOSU, il cuore dell’hardware Wii U. Un passo avanti verso una personalizzazione ancora più libera e performante: il futuro della tua console inizia ora.

Stroopwafel rappresenta l'evoluzione di iosuhax, basandosi sul codice di SALT iosuhax ma introducendo una serie di funzionalità avanzate e miglioramenti significativi per gli sviluppatori Wii U. Questo progetto open source offre un potente framework per la modifica e l'estensione delle funzionalità dell'IOSU, il sistema operativo che gestisce l'hardware della Wii U. Caratteristiche Principali. Funzionalità Avanzate Integrate. deFuse support: Reindirizza tutte le letture OTP alla RAM, richiedendo minuteminute per l'inserimento dei dati. Caricamento di fw.img decriptato in IOSU. IOSU reloads gestiti tramite minute per semplificare il patching.