Partita di addio al calcio di Marek Hamsik | la targa dal Comune di Napoli

Oggi, nel cuore pulsante di Napoli, si celebra l'addio di Marek Hamsik, leggenda del calcio e simbolo della città. La targa commemorativa del Comune rende omaggio a un capitano straordinario e indimenticabile, che ha scritto pagine indelebili nella storia azzurra. Con questa partita di addio, Napoli riconosce il suo eroe: un esempio di passione, dedizione e amore per i colori della città.

«La città di Napoli a Marek Hamsik. Grande capitano e indimenticabile bandiera azzurra». Questa la dedica del Comune al campione slovacco, che oggi gioca l'ultima partita per. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Partita di addio al calcio di Marek Hamsik: la targa dal Comune di Napoli

Dries Mertens e altri ex azzurri festeggiano Marek Hamsik alla vigilia della sua partita d'addio al calcio. (Video Carlo Alvino) Vai su Facebook

La partita d'addio di #Hamsik in esclusiva solo su CN24 con Marek, Lavezzi, Mertens e tanti altri! Ecco il programma Oggi 4 luglio: red carpet e cena con tutti i giocatori dalle ore 19:00 Domani 5 luglio: partita in streaming alle ore 19:00, live già dal pom - X Vai su X

