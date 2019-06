In Shadows of Doubt vestirete i panni di un detective che dovrà stanare un serial killer

eurogamer

(Di martedì 4 giugno 2019) Una cosa che accomuna e limita il gameplay nei giochi di investigazione è la scarsa possibilità di interagire con il mondo di gioco. In alcuni di questi titoli infatti sarete in grado di parlare solo con determinate persone e visitare una serie limitata di luoghi.Ebbene,ofcerca di superare questi limiti costruendo una città neo-noir in cui rintracciare un. Come riportato da PC Gamer, lo sviluppatore Cole Jefferies descrive il gioco come "Un titolo stealth investigativo che ricorda Deus Ex e Sherlock Holmes: Consultant".Il mondo di gioco ricorda molto Minecraft, con scenari che verranno generati proceduralmente. Inofogni cittadino ha un lavoro ed un appartamento. Starà a voi non farvi scoprire ed infilarvi in queste abitazioni per spiare la vita dei cittadini.Leggi altro...

Eurogamer_it : #ShadowsofDoubt è un titolo indie di investigazione. -