Il futuro che ci aspetta senza Mario Draghi a Francoforte

Manchester City - Guardiola si sofferma sul proprio futuro : le parole di Pep gelano la Juventus : Presente in tribuna per il match di basket tra Baxi Manresa e Real Madrid, Guardiola è tornato a parlare del suo futuro Il futuro di Pep Gurdiola è legato al Manchester City, almeno stando a quanto riferito dallo stesso allenatore catalano nell’intervallo del match dei playoff di basket spagnoli tra Baxi Manresa e Real Madrid. AFP/LaPresse Interrogato sulla vittoria della Champions da parte del Liverpool, il manager dei citizens ha ...

Che tempo che fa : la Venier sorride in tv - ma il futuro in Rai è incerto : Splendida e sorridente, ospite di Che tempo che fa, Mara Venier conquista il pubblico di Rai1 parlando di sé e del successo di Domenica In. Ad appena una settimana dalla conclusione della sua decima edizione del programma domenicale della Rai, la Venier ritorna in televisione come ospite di Fabio Fazio. In un divertente botta e risposta con il conduttore, Mara ripercorre l’incredibile successo di Domenica In e riflette su quello che sarà ...

Inter - Conte già parla di mercato : “Il futuro di Icardi? Valuteremo. Su Lukaku e Sanchez…” : Da poche ore è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Inter. Per Antonio Conte, in quella che sarà la costruzione della rosa, ci sarà da tener conto non solo del mercato, ma anche della gestione di uno spogliatoio che in questa stagione ha vissuto momenti travagliati. A partire dalla situazione relativa ad Icardi, il cui futuro è incerto. La Gazzetta dello Sport ieri parlava di un rifiuto dell’ex tecnico del Chelsea verso ...

Specializzazioni e futuro delle professioni economiche : Negli ultimi tempi è in atto tra i commercialisti un acceso dibattito sulle Specializzazioni. Proviamo a fare una riflessione priva di connotazioni politiche e ideologiche.Non entro nel merito delle scelte operative che occorre fare per giungere agli albi specializzati. Mi limito a osservare che i professionisti tradizionali si trovano ad affrontare una doppia sfida: da un lato, l’emergere di reti di servizi professionali e start up ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini - la premonizione di Solange : "Nel loro futuro..." - godono anche i leghisti : Il sensitivo Solange, ex concorrente della Fattoria, recentemente ha letto la mano a Matteo Salvini. Bene, a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha raccontato cosa è emerso da questa curiosa interpretazione. "È la seconda volta che gli leggo la mano, ha una bellissima linea della vita, molto lunga,

Aerospazio : Zaccheo a Grottaglie il futuro è già iniziato : "A Grottaglie il futuro è già iniziato". Cosi' il presidente nazionale Enac, Nicola Zaccheo durante il suo intervento dal parco dell'aeroporto

Chelsea - Sarri dopo il trionfo parla del futuro : “ho ancora due anni di contratto” : “Hazard va via? Mi dispiace perche’ e’ una perdita, anche dal punto di vista umano. In quanto a me, domani iniziamo a parlare con la societa’. Il confronto e’ dovuto, ma io ho due anni di contratto. Sono stato dato per certo alla Roma e poi alla Juventus. Finche’ leggi queste cose sul giornale, va bene”. Sono le dichiarazioni di Maurizio Sarri, fresco vincitore dell’Europa League con Chelsea, ...

Milan - Paolo Maldini tentenna : "Io futuro direttore tecnico? Qualche giorno e decido" : "È una proposta allettante e a breve darò la mia risposta a Gazidis. Tra pochi giorni, entro la fine di questa settimana, le cose saranno definite". Paolo Maldini commenta così la possibilità di diventare il prossimo direttore tecnico del Milan: "Bisogna vedere tutto e le cose vanno raccontate bene.

M5S - Di Maio : 'Rousseau decida mio futuro - non credevo che lavorare tanto fosse una colpa' : In seguito all'indubbia disfatta subita alle elezioni europee, il leader pentastellato Luigi Di Maio decide di sottoporsi al voto della piattaforma Rousseau, poiché vuole capire se ha ancora la fiducia del Movimento. Nel suo lungo intervento spiega quindi le motivazioni dietro questa decisione, ma non nasconde la forte delusione: "Non credevo che lavorare tanto fosse una colpa." Voto online per confermare la fiducia a Di Maio Le elezioni europee ...

Chelsea - Sarri : “futuro? Penso solo alla finale - poi parlerò con la società” : “Voglio pensare solo alla finale, ho un contratto con il Chelsea per altri due anni. Innanzitutto parlerò con il Chelsea, ma questo non è il momento per parlare. Adesso dobbiamo pensare solo alla finale”. Lo ha detto il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League con l’Arsenal. “La nostra sensazione è che meritiamo di vincere, e vogliamo vincere – ha ...

Tesla - Temporary Store a Roma - tra archeologia e futuro : Può la mobilità elettrica convivere con le antiche vestigia di Roma e legarsi alle più attuali tendenze della moda? La risposta è sì ed è arrivata stamani con la presentazione del nuovo Temporary Store della Tesla, aperto allinterno della Rinascente, in via del Tritone 61.Dallacquedotto Vergine alla Model 3. "Con loccasione del recente lancio sul mercato europeo della Model 3, la berlina entry level della casa californiana, si è pensato di ...

Ecofuturo Tv - settima puntata fra energie rinnovabili e salute. Licia Colò : “Fotovoltaico? Oggi può essere anche bello” : settima puntata di Ecofuturo tv, una trasmissione che ci parla di ecologia come una straordinaria opportunità per la salute, l’ambiente, l’ occupazione, i diritti e la pace. In questo episodio Licia Colò ci invita a riflettere sul fotovoltaico; scopriamo insieme a PEF, fornitore di energie rinnovabili, la campagna “Sigilla il tubo”; Michele Dotti ci spiega in modo ironico “come sprecare energia” nelle nostre case; il professor ...

Partita del Cuore – Chiellini tra futuro e gaffe : “spero che Allegri perda oggi! Ah è allenatore della mia squadra?” [VIDEO] : Giorgio Chiellini, il futuro allenatore della Juventus e la gaffe prima di scendere in campo allo Stadium per la Partita del Cuore E’ andata in scena ieri la Partita del Cuore 2019: all’Allianz Stadium Cristiano Ronaldo e Vettel hanno sfidato Chiellini, Buffon e la nazionale cantanti. La sfida sarà trasmessa questa sera sulle reti Rai, ma sui social è già stato svelata qualche simpatica scenetta. Marco ...

Calcio : Champions. Pochettino : mio futuro? conta solo finale : Calcio: Champions. Pochettino: mio futuro? conta solo finale. "Oggi non c'e' niente di più importante di quello che abbiamo davanti".