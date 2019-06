wired

(Di martedì 4 giugno 2019) Il cinema è stato per decenni il luogo prediletto della fantascienza distopica, ovvero quella che dipinge futuri a tinte fosche dove l’umanità è stata sopraffatta dalla tecnologia e le metropoli hanno preso il sopravvento sulla natura. Anche il piccolo schermo nell’ultimo decennio è diventato sempre più spesso la casa di storie fantascientifiche per lo più pessimiste nel rappresentare i futuri possibili: nel caso di, antologia britannica creata da Charlie Brooker e prodotta da canale free inglese Channel 4 (e poi adottata da Netflix) mette in scena, prevalentemente, realtà alternative o di poco più in avanti nel tempo che ritraggono in modo poco consolante il destino della nostra specie. Con alcune, clamorose eccezioni. Le nuove puntate didebuttano sulla piattaforma digitale di Netflix il 5 giugno, ecco intanto la nostra classifica delle storie...

MilanoCitExpo : I 5 episodi migliori di Black Mirror #DipartimentoInnovazioneTecnologia - FedericoDepetr6 : Una delle migliori serie dell'anno. 5 episodi che vi faranno venire il groppo in gola. #Chernobyl #HBO @HBO… - Anna45159980 : @ZzaPina @goldberg_di @GuidoCrosetto dispiace sempre sentire episodi di mala sanità, ma non è sempre così, il siste… -