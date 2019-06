eSports | Massimo Carrera entra ufficialmente nel mondo dei giochi elettronici

oasport

(Di martedì 4 giugno 2019) Non solo Ferrari. Non solo NBA. Ma soprattutto il football, il football che conta. Dopo Francesco Totti anche l’ex Juventusalla fine ha ceduto alla tentazione. La celebre maison Virtual Pro League, specializzata in eventi, lancerà a partire dal mese settembre il torneo personalizzato denominato “Championship”. Un vero e proprio torneo online correlato al videogame Fifa19 nelle modalità 11vs11 e 1vs1, nelle diverse piattaforme di gioco che saranno Ps4, Xbox One e Pc. Al termine della fase di qualificazione scatteranno le fasi finali che si svolgeranno niente meno che a Mosca, come preannunciato dalla nota start-up organizzatrice. Il progetto di internazionalizzazione di VPL Italy fa sul serio: la mission fondamentale è quella di espandersi a pieno ritmo e nel breve termine anche in Russia, attirando sin da subito l’attenzione del campione ...

