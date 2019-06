Calcio a 5 - Risultato gara-3 finale play-off : l’Italservice doma ancora l’Acqua&Sapone ai tempi supplementari - 5 a 3 il finale : L’Italservice di Pesaro ha battuto per 5 a 3 l’Acqua&Sapone, nella gara-3 valida per la finale dei play-off scudetto della Serie A di Calcio a 5. I marchigiani si sono imposti ancora una volta ai tempi supplementari , dopo una partita che li ha visti andare per tre volte in vantaggio ma essere puntualmente ripresi dai ragazzi di Tino Perez che escono a tutti gli effetti con le ossa rotte dal PalaPizza, visto che oltre alla ...

Pronostici Serie B - 37^ giornata : i consigli di CalcioWeb : risultato pieno per la Cremonese : Pronostici Serie B – Ultime giornata di campionato in Serie B, si torna subito in campo con la 37^ giornata del torneo cadetto. Partite molto importanti nella giornata di sabato, il Palermo in trasferta contro l’Ascoli per alimentare le ultime chance di promozione diretta, il Brescia è già promosso in Serie A ed affronta il trasferta la Cremonese, alla ricerca di punti per i playoff. Lo Spezia affronta il casa il Crotone, ...