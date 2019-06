Alimenti | ritirati dadi per brodo | Bauer fa chiarezza

meteoweb.eu

(Di martedì 4 giugno 2019) Dopo il ritiro di due lotti di prodotti per preparare ilai funghi porcini l’azienda produttriceprecisa che, “a seguito di un’analisi effettuata sulla materia prima ‘fungo’, secondo campionamento interno volontario, e’ stata rilevata la presenza di proteine del latte in tracce (beta-lattoglobulina)”. Come da procedure,“ha prontamente informato la Asl locale e attivato il richiamo immediato del lotto n.10327 di Granulare Fungo e del lotto n.10304 del Dado Fungo. In seguito la ASL ha provveduto ad informare il Ministero della Saluteche ha proceduto poi alla pubblicazione della nota sul sito. Il richiamo e’ stato dunque un’azione volontaria disposta dall’azienda, questo perche’da sempre opera con trasparenza e serieta’, nel pieno rispetto della Salute del consumatore”. ...

albertolupini : RT @ItaliaaTavola: Rischio di #plastica nella #carne Ritirati due #prodotti a #marchio #Aia #alimenti #iat #italiaatavola - ItaliaaTavola : Rischio di #plastica nella #carne Ritirati due #prodotti a #marchio #Aia #alimenti #iat #italiaatavola… -