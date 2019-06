A Parigi Federer batte Wawrinka | Fognini top 10

Roland Garros 2019 : Ritorno vincente a Parigi per Roger Federer. Sconfitta in tre per un combattente Lorenzo Sonego : Il Ritorno di Roger Federer al Roland Garros è vincente. Quattro anni dopo dall’ultima volta sulla terra rossa francese, lo svizzero ha superato in tre set Lorenzo Sonego con il punteggio di 6-2 6-4 6-4 dopo un’ora e quarantatré minuti di gioco. Un buon esordio per il nativo di Basilea, che non ha speso tante energie contro il piemontese, che comunque si è difeso soprattutto nel secondo e terzo set. Sonego ha sicuramente pagato un ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : inizia lo Slam a Parigi. Le partite in tempo reale : in campo Sonego contro Federer - Cecchinato e Berrettini : Buongiorno, e benvenuti alla prima DIRETTA LIVE del Roland Garros 2019: comincia oggi lo Slam rosso, quello più ambito dagli specialisti di questa superficie e non solo. E’ un giorno già ricchissimo per l’Italia: saranno infatti quattro i nostri portacolori che dovranno difendere un’ampia presenza nel tabellone maschile, che conta nove elementi battenti bandiera tricolore. Il calendario giornaliero italiano prevede un doppio ...

VIDEO Roger Federer torna al Roland Garros dopo 4 anni - i primi allenamenti del Maestro a Parigi : Roger Federer è pronto per tornare al Roland Garros dopo quattro anni di assenza. Il Maestro parteciperà al secondo Slam stagionale dopo addirittura quattro anni di assenza, era infatti dal 2015 che lo svizzero non si esibiva sulla terra battuta della capitale francese e questa volta cercherà di fare saltare il banco per provare ad alzare al cielo quel trofeo vinto soltanto una volta (2009). Il 37enne oggi ha avuto il primo approccio con i campi ...