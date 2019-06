liberoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2019) Roma, 3 giu. (AdnKronos Salute) - Gestione multidisciplinare delle patologie tumorali, le più sofisticate e innovative tecnologie oggi disponibili per ladei tumori, apparecchiature di ultima generazione per consentire un'elevatissima precisione e riduzione della tossicità. Una macchina disponi

_MiBAC : Pubblicata la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetno… - GoSalute : Tumori: tecnologia e arte per sostenere malati in cura a Gemelli 'Art' - TV7Benevento : Tecnologia e arte per sostenere malati in cura al 'Gemelli Art'... -