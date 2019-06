lineapress

(Di lunedì 3 giugno 2019) L’unica priorità per Matteoè il taglio delle tasse. Questo quanto ha detto in un comizio a Cremona nella serata di ieri… “Dico a Conte e Di Maio che per la Lega e per gli italiani la priorita’ e’la tasse alle imprese e a chi lavora. Il resto viene dopo” No al reddito minimo, né ai salari minimi. Il lavoro lo può dare solo l’impresa: da lì arriva la ricchezza per le famiglie. Per questo è necessariole tasse: “Ridurre le tasse a chi crea lavoro. Sento parlare di redditi minimi, di salari minimi ma il lavoro lo da’ l’impresa.I questo momento la priorita’ in Italia e’le tasse a imprese e famiglie perche’ e da li’ che arriva ricchezza e lavoro” L'articolo: “priorità èle tasse” proviene da LineaPress.it.

masechi : Salvini ora lancia la sfida: 'La priorità è abbassare le tasse'. Lega al 34 per cento. Crollo del M5S che finisce t… - lineapress_news : Salvini: “priorità è tagliare le tasse” #GiuseppeConte #LuigiDiMaio #MatteoSalvini - Caffe_Graziella : RT @Sabina1956: Ogni giorno 7 Agenti di Polizia vengono aggrediti da #immigrati,#fuoridalcorotv. Ma #Salvini 'ha altre priorità'. -