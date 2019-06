Roma | non si placa la contestazione contro Pallotta | apparsi nella notte striscioni… pro

Roma : drone fuorilegge in zona San Pietro - denunciato turista per volo non consentito : Un cittadino degli USA di 18 anni, a Roma per turismo, è stato fermato dai carabinieri della Stazione Roma San Pietro, impegnati nei quotidiani controlli e vigilanza preventiva nell’area, dopo che il suo drone è stato avvistato sopra via della Conciliazione. Il pilota identificato poco dopo dai militari nella vicina via Rusticucci è stato a far atterrare immediatamente il velivolo che successivamente è stato sequestrato. Successivamente il ...

De Rossi rincara la dose - l’ex capitano della Roma non ci sta : “esprimo tutta la mia indignazione” : Le parole di Daniele De Rossi dopo il caos creatosi attorno alla Roma: l’ex capitano giallorosso non ci sta L’inchiesta della “Repubblica” non ha lasciato indifferente Daniele De Rossi. L’ex capitano della Roma, dopo una prima reazione focosa è tornato a rincarare la dose. Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse “In riferimento all’articolo ieri apparso sul quotidiano la Repubblica, a firma dei signori ...

Roma - Taormina : “Pallotta venda la società. Dello stadio non interessa niente a nessuno” : L’avvocato Carlo Taormina commenta all’Adnkronos la lettera del presidente della Roma, James Pallotta, ai tifosi giallorossi: “Penso che Pallotta debba fare una sola cosa. Vendere la Roma e permettere così che la gloriosa società che è stata di Franco Sensi e di Dino Viola riprenda il suo percorso sportivo di successi e basato sul l’attaccamento alla maglia e ai tifosi”. Caos Roma, le reazioni dopo la lunga ...

Il Papa in Romania : l’appello a non cedere alla cultura dell’odio : L'articolo Il Papa in Romania: l’appello a non cedere alla cultura dell’odio proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Montino : Raggi non ha preso bene mia proposta su stadio Roma - alternativa Fiumicino è reale : Roma – Esterino Montino, sindaco di Fiumicino, e’ intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione ‘Cosa succede in citta”, condotta da Emanuela Valente. Ha parlato della sua proposta di costruire lo stadio della Roma a Fiumicino. “Un mese fa ho incontrato nel mio ufficio tre dirigenti della Roma. Hanno voluto sapere in cosa consistesse la proposta che avevo messo in campo. L’hanno ritenuta interessante, ...

Caos Roma - parla Pallotta : “Deluso però non scappo” : Caos Roma, parla Pallotta: “Deluso però non scappo” Ieri il quotidiano Repubblica ha svelato alcuni retroscena sulla Roma riportati in un’inchiesta esclusiva. Tra le altre cose, si è scritto anche di tensioni presenti tra Daniele De Rossi e Francesco Totti, con anche altri senatori della rosa giallorossa che avrebbero voluto il Pupone fuori dalla società, oltre a Monchi e Di Francesco. Dopo la pubblicazione sulle colonne ...

Caso De Rossi-Totti - Pallotta : «Non mi costringeranno a lasciare la Roma. Qui per vincere - mai preso un soldo» : Dopo le tante polemiche che hanno seguito l'addio di Daniele De Rossi alla Roma, il presidente giallorosso , James Pallotta, scrive una lettera ai tifosi pubblicata sul sito ufficiale del club....

Caso De Rossi-Totti - Pallotta : «Non mi costringeranno a lasciare la Roma» : Dopo le tante polemiche che hanno seguito l'addio di Daniele De Rossi alla Roma, il presidente giallorosso , James Pallotta, scrive una lettera ai tifosi pubblicata sul sito ufficiale del club....

Caso De Rossi-Totti - parla Pallotta : «Non mi costringeranno a lasciare la Roma» : «Conosco la storia di questa città negli ultimi 3.000 anni, so come vanno le cose. Nessuno mi costringerà a lasciare la Roma». La verità del presidente James Pallotta...

Atalanta - le rivelazioni di Gasperini : “a Roma avrei fatto un buon lavoro. Mercato? Non vendiamo i big” : L’allenatore dell’Atalanta ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a rimanere, soffermandosi anche sul prossimo mercato “Non avevo bisogno di una big. Per società, squadra e tifo, io sono già in una big. Difficile trovare una proprietà appassionata e generosa come quella dei Percassi. Non potevo lasciare l’Atalanta e la sua gente prima della Champions“. Mauro Locatelli/Laresse Gian Piero Gasperini ha ...

Gasperini : “A Roma avrei guadagnato di più ma non potevo lasciare l’Atalanta. Chiesi ai giocatori di scrivere il nostro traguardo su una lavagna e…” : Intervista esclusiva de “La Gazzetta dello Sport” a Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, dopo la qualificazione in Champions e la conferma sulla panchina della Dea. Il tecnico svela il retroscena sulle offerte ricevute, in particolare su quella della Roma: “Roma è Roma. E credo si potesse fare un buon lavoro. Di sicuro avrei guadagnato di più. Ho preso tempo. A tutti i club che mi hanno contattato, anche ...

Calcio : Roma. fronde interne - società quadro distorto e non reale : Calcio, AS Roma desidera prendere le distanze dalla ricostruzione apparsa sulle pagine sportive della Repubblica in data odierna.

La salute non ha etnia a Roma : "La salute non ha etnia" a Roma: è questo il messaggio cardine del progetto "Ospedale Amico delle donne Migranti" che si è concluso dopo 18 mesi

Caos Roma - interviene anche Monchi : “Non capisco la genesi di questa storia” : E’ la bomba di questa mattina e proviene direttamente da Repubblica:i senatori della Roma volevano far fuori l’ex tecnico Eusebio Di Francesco, l’ex Ds Monchi e Francesco Totti. E’ intervenuto sulla questione anche Monchi, ex direttore sportivo della Roma, al telefono con l’ANSA da Siviglia, queste le sue parole. “Non voglio fare commenti, adesso lavoro al Siviglia e ho già tanti ‘casini’. Però non capisco la ...