Paccheri con carciofi | gamberi e ricotta

(Di lunedì 3 giugno 2019)conIngredienti 400 gr. di350 gr. di gamberetti 500 gr. di200 ml. di besciamella 2/3olio di oliva aglio e pepe q.b. Preparazione Pulite, lavate e sgusciate i gamberetti, cuocendoli a vapore per 5 minuti. In una casseruola, lavorate la, aggiungendo poi la besciamella, il sale e il pepe. Ora prepariamo i: puliteli, tagliate i gambi, eliminate le foglie più esterne e rovinate, le punte e la barba interna. Tagliateli a fettine e metteteli in ammollo con acqua e limone per circa 10 minuti. Salateli, rosolateli con uno spicchio d’aglio per 5 minuti, copriteli con acqua e cuocete per 20 minuti coprendoli. Nel frattempo, cuocete la pasta in abbondante acqua salata e bollente, scolatela al dente e amalgamatela con tutti gli ingredienti. Servite in tavola, buon appetito!

