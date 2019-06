Nutella | lavoratori in sciopero in Francia | si ferma il più grande stabilimento del gruppo

Nutella - lavoratori in sciopero bloccano il più grande stabilimento del mondo : Le materie prime stanno iniziando a scarseggiare: decimata la produzione della crema spalmabile più famosa al mondo per lo...

Francia - lavoratori in sciopero : ferma la produzione nella più grande fabbrica di Nutella del mondo : Brutte notizie per gli amanti della Nutella. I lavoratori dello stabilimento Ferrero di Villers-Ecalles, il più importante sito al mondo di produzione della celeberrima crema spalmabile, hanno da sei giorni incrociato le braccia per chiedere un aumento dei salari, giudicati insufficienti. Lo riporta l'Afp citando fonti sindacali. "Centosessanta lavoratori sono in sciopero dalla notte tra lunedì e martedì scorso. Da quel momento nessun camion può ...