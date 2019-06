Napoletani scomparsi in Messico | intercettazione incastra un boss

ilgiornale

(Di lunedì 3 giugno 2019) Gabriele Laganà Da unatelefonica è emerso che “el Quince”, un malavitoso locale, era a conoscenza del sequestro e ha lasciato libertà di agire ai rapitori Ci potrebbero essere novità, purtroppo drammatiche, in merito alla scomparsa indi tre cittadini, in particolare su Antonio Russo e Vincenzo Cimmino. Un'telefonica, infatti,“el Quince”, uno dei due malavitosi arrestati nei mesi scorsi che, secondo gli inquirenti, avrebbe fornito informazioni sui nostri connazionali di cui non si hanno più notizie. Dopo una lunghissima e snervante attesa, lo Stato messicano ha risposto al ricorso presentato all'Onu dall'avvocato Claudio Falleti, legale delle famiglie Russo e Cimmino. Secondo il legale, dalle indagini emerge un elemento finora non dichiarato dalle autorità locali. Il Quince, che attualmente si rinchiuso in ...

