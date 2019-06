Massimo Troisi | 25 anni dopo | cosa ci resta di lui e quanto ci manca

gqitalia

(Di lunedì 3 giugno 2019) Perché vale la pena vivere? Ognuno di noi anche se non ha trovato un movente plausibile o nemmeno sa chi siano i responsabili, conosce bene le armi del delitto e potrebbe dare una risposta diversa a questa domanda. Woody Allen in un monologo del suo film Manhattan, 1979, ha messo al primo posto Groucho Marx, una scelta senz'altro comprensibile perché in quell’annonon era ancora all’apice della sua notorietà, nonostante i primi esaltanti passi accanto a Lello Arena e Enzo De Caro nel trio La Smorfia., Enzo Decaro and Lello Arena posing smiling, Enzo Decaro e Lello Arena: La SmorfiaMondadori PortfolioOggi si celebra il 25°versario dalla scomparsa di una delle ragioni per cui vale la pena vivere: regista, sceneggiatore e protagonista di film come Ricomincio da tre, 1981, Scusate il ritardo, 1983, Non ciche piangere con Roberto ...

chetempochefa : A #CheTempoCheFa ricordiamo Massimo #Troisi, a 25 anni dalla sua scomparsa ???? - chetempochefa : Tutti in piedi per Massimo #Troisi! #chetempochefa - chetempochefa : “In questi primi 25 anni senza Massimo, per fortuna solo fisicamente, la forza di Massimo si sente ancora. Dietro l… -