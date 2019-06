Inter | Conte avrebbe chiesto Dybala | Lukaku | Barella e Manolas

Inter - La Russa sull’arrivo di Conte : “è uno juventino col dente avvelenato” : Ignazio La Russa, vice presidente del Senato (FdI), già Ministro della Difesa, è Intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente, sulle polemiche legate alla festa del 2 giugno. “Fico ha un obiettivo molto preciso: rompere il legame M5S-Lega e formare un governo col PD. Da lui mi aspettavo quelle frasi sulla Festa della Repubblica, ma il ministro Trenta non può permettersi di ...

Calciomercato Inter - tre colpacci per Conte : l’11 da sogno che infiamma i tifosi - come cambia la squadra [NOMI e DETTAGLI] : 1/14 L'11 di Conte ...

Calciomercato Fiorentina – Chiesa conteso tra Inter e Juventus - la società fa chiarezza : ecco il futuro dell’esterno viola : Federico Chiesa conteso fra Inter e Juventus, ma la Fiorentina non ci sta: la società toscana fa chiarezza sul futuro del suo gioiellino La situazione in casa Fiorentina è alquanto caotica. Negli ultimi giorni, la notizia del cambio di proprietà, con Rocco Commisso pronto a subentrare ai Della Valle, ha dato uno scossone ad un ambiente abbastanza giù di morale dopo il pessimo finale della stagione appena conclusa. Una stagione ben al di ...

Conte all’Inter - tutti i dubbi di Pagliuca : “è un’icona juventina…” : “Non me l’aspettavo anche se se ne parlava, Conte è un’icona juventina, ha vinto scudetti e coppe dei campioni da giocatore e da allenatore 3 scudetti di fila. È un professionista a cui piacciono le grandi sfide, quindi credo che abbia fatto la scelta giusta. Penso che i tifosi della Juventus ci siano rimasti male ma stiamo parlando di professionisti e bisogna guardare alla professionalità, ormai nel 2019 non ci possiamo ...

Skriniar - l’elogio a Conte è una frecciatina a Spalletti : “con lui l’Inter può vincere trofei” : Milan Skriniar elogia l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter: il difensore slovacco convinto che grazie al nuovo allenatore i nerazzurri potranno vincere dei trofei L’era Antonio Conte in casa Inter è ufficialmente iniziata. Nella giornata di venerdì, il club nerazzurro ha ufficializzato l’arrivo del nuovo allentore che ha preso il posto di Spalletti. L’ex CT della Nazionale, pur non avendo ancora ...

Inter - Conte freme : Chiesa sarebbe il suo primo obiettivo : L'Inter sta cominciando a tessere la propria ragnatela di mercato in vista della prossima estate. La società nerazzurra cercherà di rinforzare notevolmente la rosa per ridurre il gap dalla Juventus, che in Italia domina incontrastata da otto anni consecutivi. Suning non sembra voler badare a spese per la prossima estate e lo ha dimostrato già con l'ingaggio di uno dei migliori allenatori in circolazione. Meno di una settimana fa, infatti, è ...

Dieta ferrea e niente social - l’Inter si prepara alla rivoluzione : tutti i segreti del metodo Conte : niente sarà più come prima alla Pinetina, Antonio Conte è pronto a rivoluzionare le abitudini della squadra nerazzurra L’Inter è pronta a conoscere il metodo Conte, quell’insieme di norme e precetti che tutte le sue squadre devono rispettare per poter tornare grandi. E’ successo alla Juventus dopo due settimi posti consecutivi, così come avvenuto in Nazionale e al Chelsea: un metodo imprescindibile per l’ex ct che ...

Inter - quattro i possibili bocciati di Conte : tra questi ci sarebbe Icardi : L'Inter ha cominciato a pianificare la prossima stagione insieme al nuovo tecnico, Antonio Conte, ufficializzato in settimana. Un progetto importante a giudicare anche dall'investimento fatto con l'ex allenatore del Chelsea che ha firmato un accordo triennale, fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione più bonus. Sabato il tecnico era a Milano insieme ai vertici della dirigenza (Marotta, Ausilio e Antonello), il presidente, ...

Inter - Conte : 'Kantè è un calciatore speciale - sempre con il sorriso' : Nell'ambiente nerazzurro impazzano le ipotesi relative a chi sarà il grande colpo per mister Antonio Conte, quel centrocampista in grado di contribuire al salto di qualità della squadra nella zona mediana del campo. Alla domanda su quale sia stato il giocatore più forte allenato da lui al Chelsea, Conte ha risposto col nome probabilmente più inaspettato. Tutti (o quasi tutti) credevano forse di sentir elogiare il piede fatato di Eden Hazard, ma ...

Ziliani : “Dopo Conte e Marotta - all’Inter manca solo Moggi” : Su Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani parla di fine di un’era nel calcio italiano. La Champions “delle imprese impossibili e dei miracoli diventati quotidianità” è finita con la vittoria del Liverpool e “anche da noi, nell’Italietta diventata teatrino di avanspettacolo dopo essere stata per decenni Scala, Opéra e Metropolitan allo stesso tempo, nulla potrà più essere come prima”. Dopo aver avuto solo un credo, ovvero ...

“Come vede Conte all’Inter?” - il Premier Conte risponde così : Simpatico siparietto che si è verificato ai giardini del Quirinale tra Enrico Mentana, direttore del Tg La7, tifoso interista, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte che invece è tifoso della Roma. “Come vede Conte all’Inter?”, la domanda del giornalista. “Lo avrei visto meglio alla Roma”, ha risposto il Premier, dopo le voci che avevano accostato il tecnico anche al club giallorosso. Alla fine Antonio ...

I tifosi della Juventus non perdonano Conte - cori e insulti contro l’allenatore dell’Inter : “mercenario” : Alcuni tifosi della Juventus presenti a Madrid hanno insultato Conte per aver accettato l’offerta dell’Inter I tifosi della Juventus non hanno accettato la scelta di Antonio Conte di dire sì all’Inter, diventando l’allenatore nerazzurro al posto di Luciano Spalletti. LaPresse / AFP PHOTO / Josep LAGO Prova ne sono i cori e gli insulti che alcuni supporters bianconeri hanno rivolto all’ex manager del Chelsea, ...

Inter - Beppe Bergomi elogia Conte : “è l’uomo giusto per accorciare sulla Juventus. Mercato? Chiesa sarà…” : Beppe Bergomi elogia Antonio Conte, definendolo l’uomo giusto per ridurre il gap dalla Juventus: per quanto riguarda il mercato dell’Inter, ‘Lo Zio’ dà più probabile l’arrivo di Barella rispetto a quello di Chiesa Inizia ufficialmente l’era Conte sulla panchina dell’Inter e l’ex CT della Nazionale incassa subito gli elogi di una bandiera nerazzurra come Beppe Bergomi. ‘Lo Zio’ del ...