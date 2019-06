Governo | Conte | «Non vivacchio | o si va avanti o rimetto il mandato Salvini e Di Maio

Il Pd invoca la crisi di Governo : “Conte ha ammesso fallimento - riferisca in Parlamento” : Dopo l'ultimatum del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai suoi vice, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il Pd va all'attacco e parla di crisi di governo già avviata. Il capogruppo alla Camera, Graziano Delrio, chiede a Conte di riferire in Parlamento. Il segretario dem, Nicola Zingaretti, sostiene che il presidente del Consiglio "ha ammesso la paralisi, il disastro e il fallimento del suo governo".Continua a leggere

Governo - Giuseppe Conte : 'Senza impegno di Lega e M5S rimetterò il mandato' : Un discorso pacato ma nello stesso tempo duro quello del premier Giuseppe Conte, che ha appena terminato la conferenza stampa che ha indetto oggi, 3 giugno 2019, presso Palazzo Chigi. Il primo ministro ha richiamato le due forze politiche di maggioranza, Lega e Movimento Cinque Stelle, che ormai da qualche tempo continuano a stuzzicarsi. Conte ha detto che vuole un grande spirito di coesione tra tutte le forze politiche per poter proseguire il ...

Cosa ha detto Giuseppe Conte nella conferenza stampa sul futuro del Governo : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha rivolto un ultimatum ai suoi vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e ai due partiti che compongono la sua maggioranza: Movimento 5 Stelle e Lega. Conte si è detto pronto a rimettere il suo mandato in caso di una mancata presa di posizione chiara e netta dei due leader. Ma cos'altro ha detto Conte?Continua a leggere

Le parole di Conte e il futuro del Governo : Beh non capita spesso di avere il tema per cena pronto e confezionato e nientemeno che dal presidente del consiglio. Lui, il prof. avv., presenta il suo intervento alle 18.30 (a mercati chiusi, perbacco) come un format tra il confidenziale e l'istituzionale e lo chiama, prendiamo le maiuscole dall'o

Governo - Conte : “Serve lealtà - non intendo vivacchiare. Salvini e Di Maio dicano rapidamente se si va avanti o lascio” : “Sabato è stata la festa della Repubblica e il primo compleanno del mio Governo”, ha esordito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Nel 2018 abbiamo prestato giuramento. Ricordo che l’insediamento è stato accompagnato da molto entusiasmo sincero da parte della gente comune, e molto scetticismo degli opinionisti che si sono tradotti in annotazioni critiche, appuntate soprattutto su aspetti come aver posto a base ...

Conte - la conferenza stampa : “Clima elettorale ha inficiato coesione - ma Governo ha continuato a lavorare” : “Sabato è stata la festa della Repubblica e il primo compleanno del mio governo”, ha esordito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Nel 2018 abbiamo prestato giuramento. Ricordo che l’insediamento è stato accompagnato da molto entusiasmo sincero da parte della gente comune, e molto scetticismo degli opinionisti che si sono tradotti in annotazioni critiche, appuntate soprattutto su aspetti come aver posto a base ...