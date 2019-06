TelevideoRai101 : Gb,Brexit:è record scorte cibo italiano - ColdirettiPc : RT @coldiretti: Brexit, Coldiretti: è record storico cibo italiano in UK (+18%) #3giugno - coldirettisicil : RT @coldiretti: Brexit, Coldiretti: è record storico cibo italiano in UK (+18%) #3giugno -

Il Regno Unito vuole uscire dalla Ue ma -sembra- non vuole rinunciare alMade in Italy: una ricerca Coldiretti rileva un incremento del 18% di export di prodotti alimentari dall'Italia. Il +35% delle conserve di pomodoro fa pensare che i britannici stiano facendo scorta,così come il +9% di pasta e olio d'oliva.Ortofrutta +4%,il Prosecco +18% Unasenza accordo, segnala il presidente Coldiretti Prandini,potrebbe vedere affermarsi in Uk irrigidimenti e tagli all'import dalla Ue,e dall'Italia(Di lunedì 3 giugno 2019)