Di Maio striglia Fico | “Inopportuna polemica su migranti e rom”

Blastingnews

(Di lunedì 3 giugno 2019) Disconfessadopo le dichiarazioni del Presidente della Camera sulla Festa della Repubblica “per, rom e sinti”. Nel giorno che dovrebbe sancire l'unità nazionale al di là delle appartenenze politiche, un'altraagita le acque già non proprio pacifiche della maggioranza gialloverde, restituendo all'opinione pubblica l'immagine poco edificante di uno scontro istituzionale a tutto campo. A dare fuoco alle polveri ci ha pensato, volente o nolente, il massimo rappresentante dell'assemblea parlamentare di Montecitorio in quota pentastellata, con un pensiero a “tutti quelli che si trovano sul nostro territorio e hanno gli stessi diritti” dei cittadini italiani. 2 giugno, Salvini controper parole suNel difendere la ministra della Difesa Elisabetta Trenta, chiamata in causa pesantemente da alcuni esponenti delle Forze Armate e da esponenti ...

antonel52837259 : RT @kiara86769608: Alessandro Di Battista si scusa con Di Maio “per non aver fatto abbastanza” e striglia i contestatori: “Proponete anzic… - NoEuroEU : Beppe Grillo striglia pure Laura Ferrara: «Di Maio non si tocca» - lgfmefrance : RT @kiara86769608: Alessandro Di Battista si scusa con Di Maio “per non aver fatto abbastanza” e striglia i contestatori: “Proponete anzic… -