Cristiano Malgioglio | lite con Francesca De André ' Troppo aggressiva Non sei amata'

Cristiano Malgioglio : “Francesca - non sei amata!”. D’Urso interviene : Francesca De André litiga con Malgioglio: Barbara d’Urso rimprovera l’opinionista Cristiano Malgioglio ha nuovamente discusso con Francesca De André durante il corso della semifinale del GF 16. Il motivo della discussione, purtroppo, è sempre lo stesso delle scorse settimane. La concorrente di Barbara d’Urso non accetta che ogni volta il paroliere di Mina metta in mezzo suo nonno e parli di cose che non lo competono. ...

Grande Fratello 16 - nuova lite tra Cristiano Malgioglio e Francesca De Andrè : "Fuori dalla casa non sei amata" (video) : E' ancora scontro tra Cristiano Malgioglio e Francesca De Andrè. Nel corso della semifinale del 'Grande Fratello 16', l'opinionista ha avuto modo di chiarirsi duramente con la gieffina a cui, in settimana, ha riservato una serie di post su Instagram non proprio lusinghieri. Grande Fratello 16, la lettera di Giorgio Tambellini a Francesca De Andrè (video) prosegui la letturaGrande Fratello 16, ...

Cristiano Malgioglio : "Mi piaccio appena sveglio - ho la pelle come la Bellucci" - : Luana Rosato Cristiano Malgioglio si racconta e rivela di amarsi profondamente e, al di là di come appare sul piccolo schermo, si piace soprattutto la mattina, appena sveglio: "Ho la pelle come la Bellucci o Sharon Stone" Siamo soliti vedere Cristiano Malgioglio con abiti stravaganti e look spettacolari durante le apparizioni televisive, ma lui si piace in particolar modo la mattina, senza trucchi né inganni. “Mi amo molto, mi curo ...

Cristiano Malgioglio svela Pamela Prati voleva entrare al Grande Fratello 16 : Ancora si parla del gossip su Pamela Prati e Cristiano Malgioglio all’”AdnKronos” ha detto: “Quello che ha fatto e hanno fatto a Pamela trovo che sia terribile, ha preso in giro i telespettatori ma, visto che siamo amici da tanti anni, chiedo agli italiani di perdonarla, ha bisogno di aiuto perché è molto fragile psicologicamente. È una persona meravigliosa caduta in un circuito perverso. Malgioglio rivela come sono sorti i primi dubbi: ...

Cristiano Malgioglio Pamela Prati è caduta in un circuito perverso : Cristiano Malgioglio ha voluto dire la sua riguardo al caso di Pamela Prati e all’”AdnKronos” ha detto: “Quello che ha fatto e hanno fatto a Pamela trovo che sia terribile, ha preso in giro i telespettatori ma, visto che siamo amici da tanti anni, chiedo agli italiani di perdonarla, ha bisogno di aiuto perché è molto fragile psicologicamente. È una persona meravigliosa caduta in un circuito perverso. Malgioglio rivela come sono sorti i primi ...

Grande Fratello 2019 - Cristiano intervista Malgioglio : “Adoro la mia pelle burrosa come Sharon Stone. Il mio portafortuna? Me l’hanno sequestrato” : Divertissement di primavera: Cristiano Malgioglio intervista se stesso perché, dice, “ho fatto centinaia di interviste in vita mia, quello che mi manca è averne una dove mi fanno domande che non mi hanno mai fatto”. Cristiano è appena arrivato, trafelato e felice come una cinciallegra, da Istanbul, con una borsa piena di libri che mi fa vedere. Di questi, due mi colpiscono molto: Donne che amano troppo e Incesto di Anaïs Nin. La sua ...

Grande Fratello 2019 - Cristiano intervista Malgioglio : “Adoro la mia pelle burrosa come Sharon Stone. Il mio portafortuna? Me l’hanno sequestrato”Me l’hanno sequestrato” : Divertissement di primavera: Cristiano Malgioglio intervista se stesso perché, dice, “ho fatto centinaia di interviste in vita mia, quello che mi manca è averne una dove mi fanno domande che non mi hanno mai fatto”. Cristiano è appena arrivato, trafelato e felice come una cinciallegra, da Istanbul, con una borsa piena di libri che mi fa vedere. Di questi, due mi colpiscono molto: Donne che amano troppo e Incesto di Anaïs Nin. La sua ...

Caso Pamela Prati - Cristiano Malgioglio : "È una persona meravigliosa caduta in un circuito perverso" : Pamela Prati ha confessato, Mark Caltagirone in realtà non esiste e le reazioni in seguito alla rivelazione sono state innumerevoli (ve ne abbiamo parlato qui). C'è chi si schiera dalla parte della showgirl e chi invece le punta il dito contro. Chi prova a vederci del buono in questa circostanza è Cristiano Malgioglio che all'AdnKronos ha parlato del Caso che da mesi è sulla bocca di tutti: Quello che ha fatto e hanno fatto a Pamela trovo ...

Cristiano Malgioglio chiedo scusa al pubblico dopo la lite con Francesca De Andrè : Il cantante e opinionista Cristiano Malgioglio non cambia la sua posizione e anzi rincara la dose dal suo account “Instagram”, dopo la lite in diretta che ha avuto con Francesca De Andrè. Malgioglio ha confermato le parole dette ieri sera alla reclusa, spiegando che le scuse erano per gli spettatori a casa che hanno dovuto assistere alla discussione. dopo la lite di ieri sera con Francesca De Andrè, Cristiano Malgioglio non cambia la sua ...

Cristiano Malgioglio parla dopo la lite con Francesca De Andrè : dopo la lite con Francesca De Andrè al Grande Fratello 2019, Cristiano Malgioglio non cambia la sua posizione e anzi rincara la dose dal suo account “Instagram”. L’opinionista ha confermato in toto le parole dette ieri sera alla reclusa, spiegando che le scuse erano per gli spettatori a casa che hanno dovuto assistere alla discussione. dopo la lite di ieri sera con Francesca De Andrè, Cristiano Malgioglio non cambia la sua posizione e anzi ...

Cristiano Malgioglio vs Francesca De Andrè/ 'L'aggressività è il tuo peggior nemico' : Cristiano Malgioglio contro Francesca De André anche su Instagram dopo la lite al Grande Fratello 2019: 'L'aggressività è il tuo peggior nemico'.

Grande Fratello 16 - Cristiano Malgioglio : "Francesca De Andrè ha bisogno di un aiuto : Cristiano Malgioglio, dopo essersi scontrato al 'Grande Fratello 16' con Francesca De Andrè, ha affidato ai propri social, i pensieri, a mente lucida, su quello che è accaduto, ieri sera, in diretta tv: Cari amici di Instagram non avrei mai voluto uno scontro così acceso con una concorrente del @GrandeFratellotv. Le mie scuse in quel momento non erano rivolte a una persona così aggressiva ed esaltata. Ma voi pubblico di casa. In quel momento ...

Grande Fratello 2019 - Cristiano Malgioglio e la lite con Francesca De Andrè : «Sceso al suo livello. Ha bisogno di aiuto» : Dopo la lite di ieri sera con Francesca De Andrè al Grande Fratello 2019, Cristiano Malgioglio non cambia la sua posizione e anzi rincara la dose dal suo account instagram. L?opinionista...

GF - Cristiano Malgioglio sbotta su IG contro Francesca : 'La signorina ha bisogno d'aiuto' : A meno di 24 ore di distanza dallo scontro piuttosto acceso tra Francesca DeAndrè e Cristiano Malgioglio, l'opinionista del Grande Fratello 16 ha rincarato la dose attraverso un post pubblicato sui social. Per capire cos'ha portato allo scontro i due protagonisti, bisogna andare indietro di una settimana. Malgioglio bacchetta la ragazza Durante il faccia a faccia tra la gieffina ed il suo ex fidanzato Giorgio Tambellini, il paroliere aveva ...