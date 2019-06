Coherence | la nuova compagnia formata da ex dipendenti di DICE e Playdead | annuncia una

eurogamer

(Di lunedì 3 giugno 2019) Attraverso un comunicato stampa,, nuovo studio formato da exdino l'arrivo di unapiattaforma aperta cloud-based pensata per gli sviluppatori e atta a rendere più democratica la creazione di giochi online. Di seguito vi lasciamo a tutti i dettagli pubblicati nel comunicato., laimpresa di veterani del settore di, Unity e, è orgogliosa dire unapiattaforma aperta cloud-based pensata per gli sviluppatori e atta a rendere più democratica la creazione di giochi online, permettendo a team di sviluppo di ogni dimensione di creare mondi virtualmente senza limiti per scala e possibilità.La piattaformapotrà contare su plugin per la maggior parte degli engine di sviluppo, a partire da Unity. Permetterà agli studi di ogni dimensione e livello di esperienza di creare videogiochi online ...

