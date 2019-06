Sgozzato dalla motosega con cui doveva tagliare le siepi! Fabio Sanniu muore a 60 anni

(Di lunedì 3 giugno 2019) Stava andando ale siepi nel giardino di casa quando, per cause che sono ancora in via di accertamento, lache aveva provato ad accendere, forse dopo essergli scivolata da mano, gli ha procurato un taglio a una gamba. Nel tentativo di bloccarla, la lama impazzita ha però raggiunto il collo. Non c'è stato nulla da fare per, 60e noto imprenditore edile di Uta, in provincia di Cagliari, mortonel corso di un terribile incidente domestico verificatosi nella mattinata di oggi, lunedì 3 giugno. A scoprire il suo corpo senza vita e immerso in una pozza di sangue nel sottoscala dell'abitazione è stata la moglie, rincasata dopo aver accompagnato il figlio a scuola. È stata lei per prima a lanciare l'allarme, ma quando i sanitari del 118 sono giunti sul luogo della tragedia era già troppo tardi e non hanno potuto far altro che dichiarane il decesso, avvenuto per dissanguamento.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...