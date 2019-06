MotoGp – Il confronto con Lorenzo e quel retroscena su Rossi | Petrucci svela | “Valentino

sportfair

(Di domenica 2 giugno 2019) Il pilota della Ducati ha parlato del paragone conndo anche un piccolorelativo a ValentinoLa prima gara non è ancora riuscito a vincerla, ma è senza dubbio il pmo obiettivo da raggiungere in sella alla Ducati ufficiale. Daniloha ormai preso dimestichezza con la DesmosediciGP, un punto a suo favore che gli permette già di essere competitivo. Alessandro La Rocca /LaPresse Il ternano ha raccontato questi primi mesi di Mondiale ai microfoni di Marca, soffermandosi sul paragone con Jorge: “mi ha infastidito il raffronto, perché non sono arrivato in Ducati per fare le sue stesse cose. Non posso confrontarmi con lui, perché è un cinque volte campione del mondo e io non ho ancora vinto una gara. Sino ad Austin mi pesava sentire l’ombra di. Poi Andrea è venuto a parlarmi e mi ha detto: ‘stai facendo gli stessi ...

SkySportMotoGP : ?????? Un confronto tra le due e le quattro ruote ?? E un pronostico per il Mugello ?? @AndreaDovizioso #SkyMugello… - xxxhgio : RT @SkySportF1: ???? E il confronto ?? con un campione di @MotoGP #SkyMotori #MonacoGP #F1 #Formula1 - SkySport : RT @SkySportF1: ???? E il confronto ?? con un campione di @MotoGP #SkyMotori #MonacoGP #F1 #Formula1 -