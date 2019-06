Israele | sciolto il Parlamento dopo nemmeno due mesi | si tornerà al voto

Blastingnews

(Di domenica 2 giugno 2019) Aduedaldel 9 aprile scorso la Knesset – ilisraeliano – ha votato il proprio autoscioglimento. Il premier uscente Benyamin Netanyahu era uscito apparentemente vincitore dall’ultima consultazione elettorale. Non è però riuscito a raccogliere una maggioranza di almeno 61 deputati per formare il suo quinto governo. Sono stati ben 74 su 120 i deputati che hanno votato per l’autoscioglimento. A favore di Netanyahu se ne sono espressi 45: solo 10 in più di quanto aveva raccolto il suo partito aldello scorso aprile. Le nuove elezioni sono state indette per il prossimo 17 settembre. Non è andato in porto l’accordo che il premier aveva proposto ad una delle formazioni dell’ultradestra: quella capeggiata da Avigdor Lieberman....

