Il Pd a Roma è uscito dalla Ztl

(Di domenica 2 giugno 2019) Si è molto parlato, o chiacchierato, in tv dei risultatini delle ultime elezioni liquidando la questione con l’enfatizzare i successi della Lega e il crollo dei 5 Stelle e dando al povero Pd (del quale non sono un fan, ma un commentatore non deve esserlo) un frettoloso 6, o 18, politico. Vogliamo vedere cos’è successo realmente, al di là del rumore delle parole, nei quindici Municipini rispetto alle comunali del 2016? Nel I Municipio il Pd si è confermato primo partito col 42,4 % dei voti guadagnando alcuni punti percentuali (poco meno di 4) sulle comunali del 2016, analogamente nel II Municipio, salendo di oltre 3 punti. E fin qui siamo nei Municipi dove anche il Pd più in crisi della disastrosa gestione commissariale Orfini aveva tenuto le posizioni suscitando ironie pungenti sul consenso medio e alto borghese rimastogli a, ...

