Francesca De André ripensa a Giorgio Valentina sbotta | “Parlaci!”

GF 16 - Mila Suarez su Francesca De Andrè : 'Ha il veleno nel sangue - ho subito atti di bullismo' : A circa due settimane dalla fine della sedicesima edizione del Grande Fratello, Francesca De Andrè ha ricevuto un duro attacco dall'esterno della casa. Mila Suarez, ex concorrente del reality, ha rilasciato un'intervista molto forte sul rapporto conflittuale che ha avuto con la genovese nella casa. Mila sulla De Andrè: 'Non può fare stare male le persone con la sua cattiveria' Una delle tante persone con le quali ha litigato Francesca De Andrè ...

Grande Fratello - proposta indecente di Gennaro Lillio a Francesca De Andrè : cosa si inventa per possederla : Pronto a tutto pur di portarla a letto. Siamo nella casa del Grande Fratello, dove Gennaro Lillio è in pressing selvaggio su Francesca De Andrè: non si arrende e cerca di avere un rapporto, sessuale, con lei. E per raggiungere l'obiettivo le ha detto: "Io sono all'antica e avevo deciso di conservare

Grande Fratello - Francesca De Andrè non regge il confronto con Taylor Mega e scatta la scenata di gelosia : Francesca De Andrè è la protagonista indiscussa di questa edizione del Grande Fratello. Amata e odiata dal pubblico è nell'occhio del ciclone soprattutto per le sue vicende amorose, prima il tradimento con tanto di foto e dichiarazioni da parte del fidanzato Giorgio Tambellini poi il suo rapporto eq

Grande Fratello 2019 - Taylor Mega abbandona la casa all'improvviso : Francesca De Andrè si rasserena : Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello 16, Taylor Mega ha portato un po' di scompiglio tra gli inquilini e minato gli equilibri. Oggi però ha abbandonato il reality...

Malgioglio contro Francesca De André : l’opinionista incontenibile su Instagram : Francesca De André al Grande Fratello fa discutere fuori dalla Casa: anche Malgioglio contro la concorrente Che tra Cristiano Malgioglio e Francesca De André al Gf non ci sia molta simpatia era chiaro, ma su Instagram l’opinionista è incontenibile! Se in puntata, pare, non sempre riesce a esprimere in pieno la sua opinione (per mancanza […] L'articolo Malgioglio contro Francesca De André: l’opinionista incontenibile su ...

Grande Fratello 16 - Francesca De Andrè è gelosa - Gennaro sbotta : 'Portami rispetto' : La sedicesima edizione del Grande Fratello verrà ricordata per l'ampio spazio dedicato a Francesca De Andrè. Ne sono una chiara dimostrazione le ultime puntate serali del lunedì che la produzione ha dedicato a lei e al presunto tradimento di Giorgio Tambellini. Se molti telespettatori ritengono eccessivo questo interesse, dall'altro gli ascolti dell'ottava puntata dimostrano che ancora una volta Barbara d'Urso ha saputo sfruttare il trash e le ...

Grande Fratello 2019 - Francesca De Andrè gelosa di Taylor Mega fa perdere la pazienza a Gennaro Lillio : «Hai rotto» : Come era prevedibile la presenza di Taylor Mega nella casa del Grande Fratello 16 ha scatenato la gelosia di Francesca De Andrè. La ragazza, in crisi con il fidanzato Giorgio Tambellini, non...

Grande Fratello 2019 - tutti pazzi per Taylor Mega : ma lei si ammanetta a Gennaro scatenando l’ira di Francesca De Andrè : Taylor Mega sembra aver conquistato gli inquilini della casa del Grande Fratello. In molti hanno dimostrato di essere rimasti soggiogati dalla sua bellezza. L’influencer 25enne è entrata per trascorrere un po’ di tempo con i concorrenti e le sue immagini in bikini stanno facendo il giro della rete. In un momento di relax in sauna Kikò Nalli, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio hanno commentato l’effetto che fa agli uomini della ...

GF16 - Gennaro Lillio e Francesca De Andrè è rottura : “Sei ridicola - basta!” : Ennesima lite dentro la casa del Grande Fratello, questa volta tocca a Gennaro e Francesca De Andrè Gennaro Lillio e Francesca De Andrè, in queste ultime ore passate nella casa più spiata dagli italiani, hanno discusso molto animatamente. Il motivo? In pratica la concorrente del GF 2019, parlando con Gennaro, non ha nascosto di provare un … Continue reading GF16, Gennaro Lillio e Francesca De Andrè è rottura: “Sei ridicola, ...

Taylor Mega contro la De André - è caos : Gennaro furioso con Francesca “Ridicola” : Gf 2019, Taylor Mega critica Gennaro e Francesca: i motivi La prova del Gf 2019 sembra aver scatenato gli animi di Francesca De Andrè, Taylor Mega e Gennaro Lillio che sono finiti al centro dell’attenzione in diversi momenti della giornata di oggi. A cosa facciamo riferimento? Ve lo spieghiamo subito: il Gf ha imposto a […] L'articolo Taylor Mega contro la De André, è caos: Gennaro furioso con Francesca “Ridicola” ...

E' già crisi! Francesca De André è gelosa di Taylor Mega e Gennaro sbotta : Taylor Mega, la bellissima influencer trentina, ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello solo come ospite. Ma tanto sarebbe bastato per mettere in crisi il rapporto appena nato tra Francesca De André e Gennaro Lillio. Francesca De André, probabilmente, non pensava di dover difendere così presto il rapporto nato tra lei e Gennaro Lillio. Ma l'entrata di Taylor Mega deve aver colpito profondamente Gennaro. Di conseguenza, ...

Francesca De Andrè contro il GF : 'Se non parlano di me e Gennaro non hanno niente da dire' : Risale a circa 24 ore fa la considerazione poco carina che Francesca De Andrè ha fatto su chi lavora dietro le quinte del Grande Fratello: dopo essere stata rimproverata da un'autrice perché si parlava nell'orecchio con Gennaro Lillio, la genovese si è lamentata delle troppe attenzioni che le vengono riservate ogni giorno. La concorrente, infatti, è arrivata a dire ad alta voce che se gli addetti ai lavori non si occupano del suo rapporto con il ...

Francesca De Andrè litiga con Gennaro Lillio al GF. Lui : “Basta!” : Grande Fratello: Francesca De Andrè e Gennaro Lillio ai ferri corti Gennaro Lillio e Francesca De Andrè, in queste ultime ore passate nella casa più spiata dagli italiani, hanno discusso molto animatamente. Il motivo? In pratica la concorrente del GF 2019, parlando con Gennaro, non ha nascosto di provare un certo fastidio nel vederlo molto vicino ultimamente a Taylor Mega. Ma a quel punto il modello di origini napoletane è andato su tutte le ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè : la nuova frecciata di Malgioglio : Francesca De Andrè del GF 16 nel mirino di Cristiano Malgioglio: “Aiutatemi…” Che all’opinionista del Grande Fratello 2019, Cristiano Malgioglio, non sia mai andata particolarmente a genio Francesca De Andrè non è una novità. E giusto poche ore fa il popolare cantautore è tornato nuovamente ad attaccarla sui social. Cosa ha detto? Cristiano Malgioglio ha pubblicato su instagram un fotomontaggio di Francesca De Andrè con ...