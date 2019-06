Crotone | acquisti e cessioni | Budimir ai saluti | in arrivo Messias

Blastingnews

(Di domenica 2 giugno 2019) Giornate di calma apparente in casa, ore utili a meditare sulle scelte da fare in vista della prossima stagione di Serie B. Un campionato difficile quello affrontato dalla compaginese, partita in estate con la dichiarata aspirazione di approdare nuovamente in Serie A, e trovatasi in breve tempo a dovere lottare per non retrocedere, con una salvezza poi giunta solamente al termine dell'ultima giornata, grazie alla vittoria (3-0) conquistata all'Ezio Scida contro l'Ascoli. Il primo dato che sembra emergere, in attesa di comunicazioni ufficiali, è la figura tecnica alla quale sarà affidata la squadra che anche nel prossimo campionato sarà allenata da Giovanni Stroppa. Rohden e Sampirisi con le valigie in mano Due elementi che potrebbero ben presto salutare la Calabria, accasandosi in una nuova piazza, sono il centrocampista svedese Marchus Rohden e il difensore Mario ...

