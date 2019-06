Calcio, H.Verona promossa in serie A

ansacalciosport : 3-0 al Cittadella,Verona promosso in A. Reti di Zaccagni, Di Carmine e Laribi regalano sogno a Hellas | #ANSA - iconanews : Il Verona torna in Serie A: si spegne il sogno del Cittadella - ashtroman_ : Mi spiace un po' per il Cittadella. E' sempre un'emozione vedere una squadra di provincia che raggiunge la massima… -

Iltorna inA dopo un anno di purgatorio.Gli scaligeri vincono 3-0 il ritorno della finale playoff e capovolgono lo 0-2 di Cittadella. Paleari protagonista in diverse occasioni, il portiere granata si arrende al 27' quando Faraoni pesca il movimento di Zaccagni, tutto solo. Ripresa equilibrata fino al 62', quando Parodi rimedia ingenuamente la seconda ammonizione. Al 69' fa centro Di Carmine con un preziosismo di tacco. Ospiti in nove dal 78' (rosso a Proia), Laribi fa tris all'83' in contropiede.(Di domenica 2 giugno 2019)