Blocco servizi a pagamento su SIM Iliad | bastano pochi minuti

(Di domenica 2 giugno 2019) Siete clientied improvvisamente vi siete ritrovati prosciugati il vostro credito residuo per motivi che ancora ignorate? Potrebbero essere stati attivati, in via del tutto inconsapevole, alcuninon richiesti, che anche il gestore telefonico di origini francesi, che ha da qualche giorno compiuto il suo primo anno di vita, offre la possibilità di tenere a bada. Si tratta diin abbonamento che il provider non blocca a prescindere, sebbene sia possibile farlo gratuitamente in qualsiasi momento, accedendo alla propria area riservata, direttamente sul sito ufficiale di. Come riportato da 'mondomobileweb.it', una volta effettuato il login, bisogna dirigersi nella sezione 'Le mie opzioni', e da lì cliccare su 'Dettagli', ed infine su 'numeri a', confermando l'attivazione dell'opzione 'Blocca le chiamate verso i numeri ae ...

