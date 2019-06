Bernardeschi | ‘Posso solo dire che Sarri è un allenatore valido’

Blastingnews

(Di domenica 2 giugno 2019) L'annata calcistica è ormai archiviata, ma molti giocatori sono stati convocati dalle nazionali, impegnate nelle qualificazioni valide per l'Europeo 2020. Anchein forza alla Juventus è stato convocato da Mancini e al momento si trova nel ritiro di Coverciano. L'ex Fiorentina durante la conferenza stampa ha parlato del nuovo, di quello appena salutato, della Nazionale e della finale di Champions League. Sul nuovoIl racconto del fantasista inizia con l'esprimere il suo rammarico per aver guardato la gara del Wanda Metropolitano da casa, mentre il suo sogno era quello di viverla da protagonista: “Ho un po’ sofferto a guardare la finale, ma questo è il calcio”. La Juventus non ha ancora annunciato il nome del nuovoe i tifosi sarebbero in grande apprensione.è tranquillo perché conoscendo la dirigenza bianconera è sicuro che ...

