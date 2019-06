Andrea Dovizioso MotoGP | GP Italia 2019 | “Dovevamo fare più punti qui ma sono felicissimo

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Italia 2019 : “Il comportamento di Marquez? Significa che ci teme” : Non sono state delle qualifiche da incorniciare per Andrea Dovizioso al Mugello (Italia), sede del sesto round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato toscano il forlivese ha concluso solo in nona posizione e non è riuscito a sfruttare la GP19 come ci si sarebbe aspettati in questo appuntamento. Si prospetta una gara complicata, partendo così indietro (nono), anche se il team di Borgo Panigale è convinto che sulla durata il “Dovi” ...

MotoGp – Dovizioso commenta la strategia di Marquez al Mugello - Andrea tra frecciatine e lealtà : “vuol dire che ci teme” : Andrea Dovizioso analizza il sabato di qualifiche del Gp d’Italia: le parole del forlivese della Ducati al Mugello Nono tempo per Andrea Dovizioso oggi in qualifica al Mugello: il forlivese della Ducati, arrivato in Q2 dopo aver superato la Q1 insieme al suo compagno Michele Pirro, wild card al Gp d’Italia. A far discutere al termine del sabato delle qualifiche è la strategia di Marquez, che ha fatto la pole position prendendo ...

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGP - GP Italia 2019 : “Non ho feeling con la moto - dobbiamo lavorare” : Andrea Dovizioso ha faticato nelle prove libere del GP Italia 2019, sesta tappa del Mondiale motoGP. Il centauro della Ducati ha concluso fuori dalla top ten e domani sarà chiamato a dare il massimo nella FP3 per accedere direttamente al Q2, il forlivese ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky Sport: “A inizio turno, quando si provava il reale passo per la gara, eravamo messi abbastanza bene come tempo ma non ho un gran feeling per ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Italia 2019 : “L’obiettivo è la vittoria al Mugello - ma i rivali saranno più forti rispetto agli ultimi anni” : L’attesa è ormai finita per gli appassionati Italiani di motori, che si apprestano a seguire l’attesissimo appuntamento del Gran Premio d’Italia 2019, sesta tappa stagionale del Motomondiale in programma sul meraviglioso circuito toscano del Mugello. Quest’oggi è andata in scena la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, con alcuni dei protagonisti più attesi che hanno rilasciato le prime dichiarazioni del weekend ...

MotoGP - GP Italia 2019 : i precedenti di Andrea Dovizioso al Mugello. Caccia alla seconda vittoria : Superato il weekend dell’iconico GP di Monaco di F1 il mondo dei motori sposta gli occhi sulle due ruote, visto che il Motomondiale si appresta a scendere in pista su un altro circuito ricco di storia e tradizione, quello del Mugello, per la settantunesima edizione del GP d’Italia. La MotoGP riaccende i motori dopo Le Mans, dove l’inseguimento in blocco di Ducati all’imprendibile Marc Marquez è risultato vano e il ...

Motocross - il papà di Andrea Dovizioso coinvolto nell’incidente mortale di Mazzola : “Ho 8 costole fratturate ma tornerò in sella” : Domenica tragica per il Motocross, Raffaele Mazzola è infatti deceduto durante una corsa del Campionato Italiano Seniores. Il 59enne è spirato sul circuito di Cavallara in seguito a un salto, nell’incidente è rimasto coinvolto anche Antonio Dovizioso, il papà di Andrea (il pilota Ducati vicecampione del Mondo per la MotoGP). Il 65enne è ricoverato all’Ospedale di Pesaro, ha riportato la rottura di otto costole e ha raccontato ...

Incidente shock sulla pista di Cavallara : muore un pilota - ferito il padre di Andrea Dovizioso : Domenica tragica a Cavallara: muore un pilota durante una gara di motocross, ferito anche il padre di Andrea Dovizioso In molti ricorderanno il nome della pista di Cavallara per l’infortunio di due anni fa di Valentino Rossi alla vigilia del Gp di Misano. Oggi, il circuito di motocross torna ad essere protagonista per un tragico Incidente che è costato la vita a Raffaele Mazzola. Il pilota 59 enne è caduto in un salto, riportando un ...

Andrea Dovizioso si prepara all’esordio in DTM : il forlivese compie quasi 200 giri con l’Audi a Misano : Andrea Dovizioso e il DTM, qualcosa più di un semplice divertimento. La notizia è già nota: il pilota di MotoGP della Ducati correrà nell’appuntamento di Misano (8-9 giugno) del campionato turismo tedesco con l’Audi RS5. Una vettura non facile da dominare, essendo dotata di 610 cavalli di potenza. Per questo il “Dovi” ha effettuato due giorni di test sul circuito dedicato alla memoria di Marco Simoncelli per prendere ...

MotoGp - la pazza idea di Gerhard Berger : coinvolti Andrea Dovizioso e… Valentino Rossi : Il grande capo della categoria DTM avrebbe voluto far sfidare i due piloti nella tappa di Misano, ma solo il ‘ducatista’ sarà al via Un’idea davvero clamorosa, che avrebbe aumentato vertiginosamente l’interesse dei tifosi intorno alla tappa DTM di Misano. Gerhard Berger infatti, il grande capo di questa categoria, ha accarezzato per alcune settimane l’idea di far sfidare Dovizioso e Valentino Rossi sulla pista ...

MotoGP - GP Francia 2019 : Andrea Dovizioso e Ducati veloci ma per il Mondiale non basta : Lunedì’ di analisi, lunedì di bilanci. E’ un grande classico che, dopo gli eventi domenicali, ci si dorma un po’ sopra e si butti giù un’idea su quanto è accaduto. E’ il caso del GP di Francia 2019, quinta prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato celeberrimo di Le Mans la classe regina si è esibita e la replica di Jerez de la Frontera è andata in scena relativamente al nome del vincitore: Marc Marquez. Lo ...

VIDEO Danilo Petrucci - GP Francia 2019 : “Andrea Dovizioso è una bravissima persona - siamo ottimi amici” : Parla anche del rapporto con Andrea Dovizioso Danilo Petrucci al termine della gara del GP di Francia di Le Mans della MotoGP: “Andrea è prima di tutto una bravissima persona, nel suo modo di fare, nel suo comportamento, gli rubo sempre qualcosa. Quando siamo a casa siamo due persone normali, due amici“. LA VIDEO INTERVISTA A Danilo Petrucci roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

VIDEO MotoGP - Andrea Dovizioso : “Bene il secondo posto - ma serve qualcosa in più dalla Ducati” : Andrea Dovizioso è soddisfatto a metà dopo il secondo posto di oggi al termine del Gran Premio di Francia 2019 di MotoGP. Il portacolori della Ducati guarda il bicchiere mezzo pieno, con una classifica che lo vede a soli otto punti di distacco da Marc Marquez, ma dall’altra non può essere contento della sua GP19 che, come ha sottolineato ai microfoni di Sky Sport, non è ancora abbastanza per pareggiare la formidabile Honda del campione del ...

MotoGP - le pagelle GP Francia 2019 : Marquez alieno - Andrea Dovizioso primo degli umani - Valentino Rossi combattivo ma… : E anche il quinto round del Mondiale 2019 di MotoGP è andato in archivio. Sul tracciato di Le Mans i centauri più forti del Pianeta si confrontati senza esclusione di colpi e le emozioni non sono mancate. Andiamo, quindi, ad analizzare ciò che la corsa di Le Mans ha detto: MARC Marquez 10: Semplicemente regale, conquista la terza vittoria stagionale e rafforza la propria leadership in campionato. Gli otto punti di vantaggio su Andrea Dovizioso ...