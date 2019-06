Aggressione Micai | tensione altissima | la decisione della Salernitana

calcioweb.eu

(Di domenica 2 giugno 2019)– Sono ore di grandein casain vista del fondamentale playout contro il Venezia. Nella giornata di ieri il portiere Alessandroha subito un’al termine dell’allenamento dei granata, nelle ultime ore è arrivato il comunicato. “A seguito del gesto vigliacco e increscioso verificatosi nel pomeriggio di ieri all’esterno dello Stadio ‘Arechi’ che ha visto coinvolto un proprio tesserato – si legge in una nota -, l’U.S.1919 comunica che adira’ le vie legali denunciando gli autori di questo gesto al fine di tutelare il proprio tesserato coinvolto, la Societa’ medesima e l’immagine sanatifoseria granata”. “Episodi del genere – sottolinea il club – non possono e non devono infangare una tifoseria ...

