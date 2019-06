Marte | Trace Gas Orbiter si prepara all’arrivo di ExoMars 2020

meteoweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2019) Manovre imminenti per ilGasdi. Il prossimo 15 giugno il Tgo effettuerà una inclination change maneuver, che lo posizionerà in un’orbita alterata permettendogli di captare i segnali sullo stato di salute del rover Rosalind Franklin, parte della missione, in partenza la prossima primavera. I tecnici dell’Esoc, il centro operativo dell’agenzia spaziale europea, hanno formulato un piano a lungo termine, iniziato un anno prima della partenza diper garantire comunicazioni ottimali tra il rover e l’, cruciali per la buona riuscita di tutte le fasi della missione. Le manovre previste – spiega Global Science – sono tre e verranno effettuate nel mese di giugno, modificando la velocità di Tgo facendolo avvicinare ai poli marziani. IlGasmonitorerà l’entrata in atmosfera, la discesa e l’atterraggio del rover. Nel ...