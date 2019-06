La leggenda di Montanelli rivive su Rai2 grazie a tanti testimoni d' eccezione

ilgiornale

(Di sabato 1 giugno 2019) Matteo Sacchi «Tg2 Dossier» ripercorre la lunga carriera del principe del giornalismo Matteo Sacchi Questa sera alle 23.25, su Rai 2, andrà in onda Ladi Indro, un approfondimento biografico a cura di Miska Ruggeri (realizzato nella cornice dei Tg2 Dossier) dedicato a Indro(1909-2001), il principe del giornalismo italiano del Novecento. In settant'anni di carriera, dai primi anni Trenta sino alla morte, avvenuta nel 2001,ha scritto in maniera compulsiva: oltre 50mila articoli, romanzi, pamphlet, saggi storici, opere teatrali e sceneggiature. E in tutte le sue opere è sempre riscontrabile la sua cifra peculiare: lo stile chiaro, comprensibile a chiunque, ma sempre arricchito di un guizzo, di una battuta al fulmicotone.non è stato solo un importante testimone delle vicende del nostro Paese, ma anche un protagonista, capace di ...

