Ballando Con Le Stelle | Finale | Vincono Lasse Matberg e Sara Di Vaira!

uominiedonnenews

(Di sabato 1 giugno 2019)Con Le2019,: lite furiosa tra Nunzia De Girolamo e Guillermo Mariotto.la coppa, i Flash Kidz.si fa male ad un braccio. Restano in gara,Di Vaira, Ettore Bassi ed Alessandra Tripoli.Con Le: Il voto provvisorio della giuria decreta la vittoria della coppia formata daDi Vaira. Il televoto cambierà la sortedei protagonisti? Riconfermata la stessa giuria anche per la prossima stagione! Ed eccoci giunti alla finalissima del varietà “Con Le”. Milly Carlucci per la decima ed ultima puntata, ospiterà in studio, Ivan Cottini, ex ballerino di Amici, affetto da sclerosi multipla. Il giovane è diventato il paladino di tutti coloro che amano la danza. Non esistono problemi di fisicità, anzi l’artista ha dimostrato che è stato in grado di ...

Ballando_Rai : Insieme hanno dimostrato di poter superare ogni limite! Vi siete emozionati con la Rumba di @lasselom e… - milly_carlucci : Onorati di avere con noi come ospite Ivan Cottini e Bianca, una grande storia di ballo e di cuore… - stanzaselvaggia : A poche ore dalla finale di Ballando con le stelle vi svelo 20 cose che non sapete di questo incredibile programma.… -