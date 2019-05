huffingtonpost

(Di venerdì 31 maggio 2019) C’era una volta, in una fredda giornata di dicembre, una piccola comunità, fra i rigogliosi colli ciociari, che aveva deciso di manifestare contro gli uomini ricchissimi e potenti della destra mondiale, capitanati da Stevee il cardinale Burke, che avevano sottratto loro uno dei luoghi simbolo del territorio, ladi. Nessuno aveva dato credito a un gruppo di qualche centinaio di “camminatori” che chiedevano legalità, rispetto della storia del territorio e della democrazia. Nessuno pensava che avrebbero potuto battere la corazzata degli estremisti neri dei dollari e del crocifisso.E oggi invecescoperto che è possibile far saltare il quadro, anche quando sembra impossibile. Il Ministero dei Beni Culturali infatti oggi ha avviato l’iter per la revoca della concessione delladialla ...

HuffPostItalia : Sulla Certosa di Trisulti revocata a Bannon abbiamo vinto, ma mancano risposte - MauroDaviddi : Vi ricordate dell'#INTERVALLO sulla #RAI, quando ancora la TV era in bianco e nero? Eccone una mia versione con alc… - Ossmeteobargone : RT @astergenova: #ASTer questa mattina all'alba é intervenuta per lo spostamento di cavi di alimentazione ed un corpo illuminante in via Fi… -