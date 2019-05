Sea of Thieves sta per diventare un gioco da tavolo

Rare sta lavorando a una nuova IP next-gen che piacerà a chi apprezza giochi come Sea of Thieves? : Solo nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di un leak che svelerebbe i piani per l'E3 2019 di Xbox e per il futuro della divisione gaming di Microsoft. Il lungo post pubblicato dal leaker Braldryr è anche caratterizzato da una sezione incentrata su eventi "meno probabili" e proprio in quest'ultima spunta un'ipotesi molto interessante riguardante Rare.La storica software house proporrà degli aggiornamenti riguardanti Sea of Thieves ma ...

Sea of Thieves è scontato della metà per un periodo di tempo limitato : Il gioco piratesco multiplayer di Rare, Sea of Thieves, ha in serbo una sorpresa per coloro che ancora non hanno provato il gioco. Come riporta Eurogamer, il gioco è attualmente è in sconto al 50% sullo store di Microsoft e su quello Xbox, in vista del suo enorme e rivoluzionario aggiornamento dedicato al primo anno di vita.L'Anniversary Update di Sea of Thieves è una novità assoluta che aggiunge una nuova componente PvP, l'Arena, totalmente ...

Sea of Thieves : pubblicati due nuovi gameplay dedicati all'Arena ed alla nuova quest - Shores of Gold : Il canale YouTube di IGN ha recentemente pubblicato due nuovi video, che mostrano il gameplay di due della maggiori novità in arrivo con il prossimo aggiornamento del titolo piratesco di Rare, Sea of Thieves, che ha da poco festeggiato il suo primo anniversario.Il primo video è focalizzato sulla nuova modalità Arena, parliamo di una precisa aerea della mappa in cui 5 team da 4 giocatori si daranno battaglia per scovare e recuperare il maggior ...

Sea of Thieves : diamo uno sguardo a tutte le novità dell'aggiornamento per il primo anniversario : Sea of Thieves ha festeggiato il suo primo anno a marzo e fin da subito ha avuto sia fan accaniti che detrattori. Per ovviare a questo problema ed accontentare tutti, Rare ha deciso di pubblicare un nuovo aggiornamento che introduce succose novità per il suo titolo piratesco, come riporta Gamespot.Tra le novità annoveriamo la presenza di una nuova trama narrativa che verrà aggiunta al mondo di gioco, chiamata Tall Tales: Shores of Gold. Questa ...