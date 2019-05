ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2019) Stava camminando lungo un corridoio del resort nel quale alloggiava, nella Repubblica Domenicana, a Punta Cana. “Prima che potessi reagire sono stata afferrata da dietro e immobilizzata. Non ho intenzione di entrare nei dettagli cruenti, tuttavia, sappiate che ho combattuto con tutto quello che avevo a disposizione in quel momento. Era troppo forte. Le successive otto ore sono state di dolore e paura”: queste le parole di Tammy Lawrence-Daley, originaria dello stato del Delaware, Stati Uniti. Come riporta il New York Post, la donna si trovava incon il marito e i figli quando è rimasta vittima della brutale aggressione. Dopo essere statadall’uomo, Tammy è stata “sepolta” in quello che lei stessa chiama “buco”. “In qualche modo sono sopravvissuta, non voglio ricordare tutto l’inferno passato fondamentalmente ‘sepolta’ in ...

FQMagazineit : Picchiata, soffocata e “sepolta” viva per ore: la vacanza con la famiglia si trasforma in un dramma - Noovyis : Un nuovo post (Picchiata, soffocata e “sepolta” viva per ore: la vacanza con la famiglia si trasforma in un dramma)… - Cascavel47 : Picchiata, soffocata e “sepolta” viva per ore: la vacanza con la famiglia si trasforma in un dramma… -