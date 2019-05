Non sono Mark Caltagirone | ho denunciato | le parole di Marco Di Carlo

William e Harry - che Non si sono visti (in privato) per sei mesi : Il Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei reali inglesiIl Natale dei ...

Emicrania : dolci - formaggi e vino Non scatenano attacchi. I “colpevoli” sono 2 particolari comportamenti : “I pazienti spesso cercano di evitare quei fattori che associano all’arrivo del dolore. C’è chi chiama in causa i dolci, un particolare tipo di vino, o il formaggio. E lo elimina dalla dieta per un po’, trovando all’inizio qualche beneficio. Peccato però che dopo un po’ l’Emicrania ritorni“: lo ha dichiarato Messoud Ashina, neurologo dell’University of Copenhagen (Danimarca), in occasione del ...

Elton John contro la Brexit : “Non sono uno stupido idiota inglese - coloniale e imperialista” : Elton John si scaglia di nuovo contro la Brexit, questa volta lo fa dal palcoscenico dell’Arena di Verona, dove mercoledì (il 29 maggio) ha tenuto un concerto del tour mondiale di addio ai live Farewell Yellow Brick Road: “Mi vergogno del mio Paese per quello cha ha fatto”, ha detto Sir Elton. La Brexit “ha diviso la gente- ha spiegato -. sono stanco morto dei politici, specialmente i politici britannici. sono stanco morto ...

Appello alla responsabilità di Visco. Questo debito Non fa crescere e Non ci sono scorciatoie : Roma. Per dirla con Wittgenstein, "le parole sono azioni". Un messaggio che in questa fase politica ed economica appare prezioso e che il governatore della Banca d'Italia ci ha tenuto a mandare al governo in occasione del suo discorso con le considerazioni finali, questa mattina a palazzo Koch. Visc

Elton John contro la Brexit : "Sono un cittadino europeo - Non un idiota inglese imperialista" : Elton John, durante il concerto all’Arena di Verona del 29 maggio, ha detto di essersi vergognato del voto dei propri connazionali sulla Brexit: “Mi vergogno del mio paese per quello che ha fatto. Si sono divise le persone. Sono stufo a morte dei politici, specialmente dei politici britannici. Sono stanco della Brexit. Io sono europeo. Non sono un idiota inglese stupido, coloniale, imperialista”.Come riporta il The ...

Condannato per eccesso di velocità : “Sono posseduto da Schumacher - Non è colpa mia” : Udienze surreali nel tribunale di Perpignan, in Francia. Un sedicente santone di origini africane è stato Condannato per eccesso di velocità a Banyuls-sur-Mer, nei Pirenei orientali. Rientrava a grande velocità dopo essere andato a comprare della cannabis “per uso personale”. In tribunale, ha spiegato il suo eccesso di velocità dicendo di essere “posseduto dallo spirito di Schumacher”: “A volte, sono posseduto da alcune personalità, come il ...

Zazzeroni sul CorSport : De Rossi ricorrerà per vie legali «Dovrei fare nomi e cognomi - ma non serve - Non sono il tipo» : Sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzeroni interviene sulla “congiura” dei senatori raccontata ieri da Repubblica con la sua inchiesta. Lo fa, scrive: “per la stima che nutro nei confronti di De Rossi: i tifosi della Roma non autorizzano ripensamenti sull’uomo prima che sul campione poiché convivono da 18 anni con certezze inattaccabili”. Zazzeroni racconta la confessione furiosa di De Rossi ad un amico, quella a cui oggi Repubblica accenna con un ...

Zazzeroni sul CorSport : De Rossi ricorrerà per vie legati «Dovrei fare nomi e cognomi - ma non serve - Non sono il tipo» : Sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzeroni interviene sulla “congiura” dei senatori raccontata ieri da Repubblica con la sua inchiesta. Lo fa, scrive: “per la stima che nutro nei confronti di De Rossi: i tifosi della Roma non autorizzano ripensamenti sull’uomo prima che sul campione poiché convivono da 18 anni con certezze inattaccabili”. Zazzeroni racconta la confessione furiosa di De Rossi ad un amico, quella a cui oggi Repubblica accenna con un ...

Rixi condannato si arrende : “Lascio” Salvini sfida i pm : “Non ci sono prove” : La condanna è oltre le previsioni. E prima che s’inneschi la spirale dentro il governo gialloverde, Matteo Salvini la disinnesca «accettando» le dimissioni preparate dal viceministro ai Trasporti, e suo fedelissimo, Edoardo Rixi, senza risparmiare bordate ai giudici: «Lo faccio per il bene dell’esecutivo - dice Salvini - e suo, perché lo avrebbero ...

Governo - ipotesi rimpasto. Il messaggio di Salvini al M5s : “Non chiedo niente - ma su ambiente e Difesa ci sono problemi” : Ora che il problema del viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi è rimosso dal tavolo, Matteo Salvini non accelera solo sui temi più leghisti del contratto di Governo. Ma comincia a far traballare anche le poltrone di qualche ministro con cui non è entrato in grande sintonia. “Rimpasto” sarà anche una parola e una pratica da Prima Repubblica, come ripete il leader del Carroccio, ma nella pratica l’incasso appare più vicino anche ...

Del Genio a KK : “Non parliamo di fuoriclasse - ma sono ottimi calciatori e farebbero bene al Napoli” : Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato del mercato azzurro. Le sue dichiarazioni: “Rodrigo o Lozano? Faccio fatica, sono tutti e due giocatori molto bravi, non parliamo di fuoriclasse ma giocatori molto bravi. Lozano, tranne quello di prima punta, può interpretare altri ruoli, sono giocatori ideali. Tutti e due giocano con la squadra, due giocatori da Napoli, per come gioca la squadra azzurra negli ultimi ...

Fiorentina - tiene banco il futuro : Non sono da escludere colpi di scena : “Per motivi organizzativi il Consiglio di Amministrazione di ACF Fiorentina, convocato per domani (venerdi’ 31 maggio 2019), e’ spostato a sabato 1 giugno 2019”. E’ questo il comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Fiorentina. Si tratta di un Consiglio di amministrazione importante per il club viola perchè dovrebbe decidere il futuro del club, negli ultimi giorni è arrivata una manifestazione di ...

LIVE Fognini-Delbonis - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 1-2 nel primo set - Non ci sono stati break : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida valida per il secondo turno del Roland Garros 2019 tra Fabio Fognini e l’argentino Federico Delbonis. Sul campo n.1 il ligure va a caccia del terzo turno dello Slam parigino e sulla carta i favori del pronostico sono dalla sua parte. Non si prospetta un match semplice per il tennista di Arma di Taggia. Delbonis è un giocatore solido, capace di tutto sulla terra rossa, e la semifinale ...

Cannabis - Cassazione : la legge Non consente la vendita dei derivati. Olio e resina sono illegali : Stop ai derivati della Cannabis nei canapa shop così come nelle rivenditorie di tabacchi. Per la Cassazione la legge non consente la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti “derivati dalla coltivazione della Cannabis”, come l’Olio, le foglie, le inflorescenze e la resina. La decisione arriva dalle sezioni unite penali della Suprema corte e comporta lo stop alla vendita dei sottoprodotti della canapa. La decisione ...